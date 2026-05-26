Vannacci sbarca in Regione e riempie le piazze: che ne pensi?

Roberto Vannacci, con «Futuro Nazionale», è sbarcato in Regione Lombardia. Lo ha fatto insieme a Luca Daniel Ferrazzi, presidente del Gruppo Misto, e Pietro Macconi, esponente lombardo di Fratelli d’Italia che ha lasciato il partito di Giorgia Meloni.
Il generale, intanto, lancia segnali a tutti anche sul fronte elettorale: a Vigevano ha ottenuto il 14 percento dei voti, e adesso giocherà da ago della bilancia nel ballottaggio comunale tra centrodestra e sinistra. Esattamente quello che lui spera per le Politiche, e che Meloni vuole invece scongiurare.
Dopo lo strappo di qualche mese fa con la Lega, insomma, Vannacci continua a raccogliere consensi. Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere qui sotto.