Giornale di Brescia
Abbonati
Politica
Politica

Vannacci sbarca in Regione e riempie le piazze: che ne pensi?

Il generale lancia segnali anche sul fronte elettorale e spera di essere l’ago della bilancia nelle prossime Politiche: di’ la tua
Roberto Vannacci incontra i militanti di Futuro Nazionale - Foto Ansa/Alessandro Di Marco © www.giornaledibrescia.it
Roberto Vannacci incontra i militanti di Futuro Nazionale - Foto Ansa/Alessandro Di Marco © www.giornaledibrescia.it

Roberto Vannacci, con «Futuro Nazionale», è sbarcato in Regione Lombardia. Lo ha fatto insieme a Luca Daniel Ferrazzi, presidente del Gruppo Misto, e Pietro Macconi, esponente lombardo di Fratelli d’Italia che ha lasciato il partito di Giorgia Meloni.

Il generale, intanto, lancia segnali a tutti anche sul fronte elettorale: a Vigevano ha ottenuto il 14 percento dei voti, e adesso giocherà da ago della bilancia nel ballottaggio comunale tra centrodestra e sinistra. Esattamente quello che lui spera per le Politiche, e che Meloni vuole invece scongiurare.

Dopo lo strappo di qualche mese fa con la Lega, insomma, Vannacci continua a raccogliere consensi. Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Roberto VannacciFuturo NazionaleRegione Lombardia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...