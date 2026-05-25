Vannacci sbarca in Consiglio regionale lombardo con Ferrazzi e Macconi

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Nelle prossime ore ufficializzeranno il loro nuovo percorso politico. Macconi ha già anticipato agli colleghi di partito la scelta e lo ha fatto con un messaggio via WhatsApp in cui parla di decisione «sofferta e rilevante» spiegando che il passaggio con Vannacci «vuole essere la continuazione della battaglia che conduce Fratelli d’Italia in un altro reparto che spero possa aiutare tutto il centrodestra a progredire con più determinazione ai risultati che molti noi attendono».