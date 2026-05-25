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Vannacci sbarca in Consiglio regionale lombardo con Ferrazzi e Macconi

Nasce il gruppo di Futuro Nazionale. Maconi lascia Fartelli d’Italia con un messaggio WhatsApp: «Scelta dolorosa e rilevante»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Roberto Vannacci guida Futuro Nazionale
Roberto Vannacci guida Futuro Nazionale

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci arriva in consiglio regionale della Lombardia. Lo fa con Luca Daniel Ferrazzi, presidente del Gruppo Misto, e Pietro Macconi, esponente lombardo di Fratelli d’Italia che lascia il partito di Giorgia Meloni.

Nelle prossime ore ufficializzeranno il loro nuovo percorso politico. Macconi ha già anticipato agli colleghi di partito la scelta e lo ha fatto con un messaggio via WhatsApp in cui parla di decisione «sofferta e rilevante» spiegando che il passaggio con Vannacci «vuole essere la continuazione della battaglia che conduce Fratelli d’Italia in un altro reparto che spero possa aiutare tutto il centrodestra a progredire con più determinazione ai risultati che molti noi attendono».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Consiglio RegionaleFratelli d'ItaliaRoberto VannacciFuturo NazionaleRegione LombardiaMilano
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