Come sempre più spesso accade, il vertice tra i tre «grandi» – Xi Jingping, Donald Trump e Vladimir Putin – di Shenzen è stato carico di simbologia e relativamente povero di contenuti. Al meglio, offrirà indicazioni - una sorta di cornice generale - che poi i diplomatici e i funzionari delle tre parti dovranno cercare di tradurre in proposte concrete e dettagliate. Al peggio, e più probabilmente, è stato nulla più di un proclama destinato a sommarsi ai tanti a cui abbiamo assistito nell’ultimo anno e mezzo, dall’incontro tra Putin e Trump in Alaska nell’agosto del 2025 in poi.
Nessuna nuova Yalta, insomma, nell’abborracciata e abusata analogia storica con la famosa conferenza del febbraio del 1945 quando gli allora tre grandi – Roosevelt, Stalin e Churchill – prossimi a vincere la guerra cercarono di tratteggiare le forme di un nuovo ordine mondiale assai diverso da quello che poi realmente si delineò. Se proprio vogliamo trovare un parallelo con Yalta, questo risiede nel fatto che allora come oggi uno dei tre «grandi» in realtà non lo era più: il Regno Unito nel 1945 e la Russia oggi. Paese economicamente sottosviluppato, quello russo. Con un Pil pro-capite che è la metà di quello dell’Unione Europea (e meno di un terzo di quello della Germania), un gap tecnologico che continua ad accentuarsi, e una dipendenza quasi totale dalle sue materie prime (e dai loro prezzi), da un’economia piegata alle esigenze di guerra e dagli aiuti cinesi.
È una finzione, insomma, quella del tripolarismo di potenza celebrato a Shenzen. Perché il mondo in cui ci troviamo è per molti aspetti bipolare, con un chiaro primato di potenza di Cina e Usa; e perché per altri esso evolve verso un multipolarismo fatto di centri diversi e costruito su interdipendenze – tecnologiche, commerciali, finanziarie, securitarie – che legano tutti i principali attori del sistema internazionale.
La simbologia è però importante: in politica e, ancor più, nelle relazioni internazionali. A Shenzen è andata chiaramente in scena una recita imperiale. Nella quale i tre leader hanno evocato i loro privilegi e le loro responsabilità nella gestione di un ordine globale che spetta ad essi guidare e governare. Due elementi delle loro prime dichiarazioni e dei generici quattro punti prodotti dal vertice appaiono particolarmente significativi.
Il primo è il riferimento alla necessità di ridurre gli armamenti nucleari con l’obiettivo ultimo di proibirli. L’imperialismo è stato storicamente una forma di governance mondiale. Fondato su una precisa gerarchia, di potenza, di responsabilità e di privilegi; con una chiara limitazione di sovranità di tutti i soggetti non imperiali; e con il ricorso frequente alla violenza come mezzo con cui riaffermare tale gerarchia e la disciplina che essa impone. Ma è stato anche un mix costante di collaborazione e competizione intra-imperiale. Le armi nucleari possono minare tale ordine, causare escalation incontrollabili, rendere ingestibili conflitti circoscritti e irreversibili errori di analisi e di comportamenti. E quindi vanno bandite in nome appunto della stabilità e della disciplina. Per le quali è necessaria una politica emancipata da strumenti, le armi atomiche, che di fatto sfuggono al suo controllo ultimo.
Il secondo riguarda invece la struttura e le regole di una governance che, asseriscono i tre, richiede un radicale aggiornamento per riflettere queste gerarchie imperiali. Dove l’Onu deve essere riformata, ché nel suo Consiglio di Sicurezza i privilegi sono condivisi con attori, Francia e Regno Unito, che non li meritano. E dove i doppi standard vanno istituzionalizzati, quel che vale per gli altri non vale per sé stessi, e i tre grandi non possono essere soggetti a giurisdizioni terze – come quelle della Corte Penale Internazionale – che pretendano d’imporgli quelle norme del diritto internazionale e di guerra a cui solamente gli altri debbono sottostare.
Mario Del Pero, docente di Storia internazionale, Sciences Po Parigi