MADRID, 29 SET - Il governo spagnolo ha deciso la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di due anni dei contratti di affitto. Lo annunciano i media iberici. L'esecutivo ha anche sollecitato una seduta straordinaria al Congresso dei deputati per venerdì, per la convalida immediata dei due decreti legge approvati oggi in Consiglio dei ministri.
Spagna sospende sfratti per vulnerabili fino al 2030, proroga affitti fino al 2028
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMADRID
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...