Serle, Comune commissariato: il Prefetto nomina Anna Chiti Batelli

In Comune arriva il commissario prefettizio: nominata Anna Chiti Batelli. Martedì sera a Serle è calato definitivamente il sipario sull’esperienza amministrativa della sindaca Chiara Cherchi e della sua squadra.
Un esito quasi scontato, dopo che le dimissioni, nei giorni scorsi, di tre esponenti della maggioranza, seguite poi da quelle in blocco del gruppo di minoranza, aveva fatto mancare in Consiglio il numero legale. A questo punto, il futuro della consiliatura era legato a un tenue filo.
Poiché le dimissioni non erano state presentate in modo contestuale, la normativa rendeva possibile, almeno sulla carta, la surroga dei consiglieri: un atto che però, avendo la lista di maggioranza esaurito i propri nominativi, poteva avvenire solo attingendo ai non eletti della minoranza. Tuttavia, nonostante i tentativi di coinvolgimento promossi da Chiara Cherchi e dai suoi nelle ultime ore, la minoranza si è dimostrata compatta nel respingere ogni apertura.