Serle, Comune commissariato: il Prefetto nomina Anna Chiti Batelli

In Comune arriva il commissario prefettizio: nominata Anna Chiti Batelli. Martedì sera a Serle è calato definitivamente il sipario sull’esperienza amministrativa della sindaca Chiara Cherchi e della sua squadra.

Un esito quasi scontato , dopo che le dimissioni, nei giorni scorsi, di tre esponenti della maggioranza, seguite poi da quelle in blocco del gruppo di minoranza, aveva fatto mancare in Consiglio il numero legale. A questo punto, il futuro della consiliatura era legato a un tenue filo.

Poiché le dimissioni non erano state presentate in modo contestuale, la normativa rendeva possibile, almeno sulla carta, la surroga dei consiglieri: un atto che però, avendo la lista di maggioranza esaurito i propri nominativi, poteva avvenire solo attingendo ai non eletti della minoranza. Tuttavia, nonostante i tentativi di coinvolgimento promossi da Chiara Cherchi e dai suoi nelle ultime ore, la minoranza si è dimostrata compatta nel respingere ogni apertura.