Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValsabbia

Serle, si dimettono 5 consiglieri: il Comune si prepara al commissariamento

La sindaca Chiara Cerchi si è detta amareggiata per l’esito della sua esperienza
Erik Fanetti
Il Consiglio comunale di Serle - © www.giornaledibrescia.it
Il Consiglio comunale di Serle - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
commissariamentodimissionisindacaSerle
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...