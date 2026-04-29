Serle, si dimettono 5 consiglieri: il Comune si prepara al commissariamento
La sindaca Chiara Cerchi si è detta amareggiata per l’esito della sua esperienza
Erik Fanetti
Il Consiglio comunale di Serle - © www.giornaledibrescia.it
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