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L’innovazione digitale al servizio dell’impresa

Una guida neutrale per orientarsi nel digitale e costruire un percorso concreto tra competenze e opportunità

Nel contesto attuale, parlare di innovazione digitale non significa più soltanto introdurre nuove tecnologie. Significa, prima di tutto, comprendere il cambiamento, interpretarlo e scegliere come affrontarlo.
È da questa consapevolezza che nasce InnexHUB, associazione no profit fondata a Brescia nel 2017 su iniziativa delle principali associazioni di categoria del territorio, con l’obiettivo di accompagnare le imprese nella Transizione 4.0.
InnexHUB opera come Digital Innovation Hub e si propone come punto di riferimento neutrale: un luogo in cui le imprese possono orientarsi, senza pressioni commerciali, all’interno di un panorama digitale sempre più complesso.

Un ruolo chiaro: fare cultura dell’innovazione

InnexHUB non offre soluzioni preconfezionate e non vende servizi. Il suo compito è diverso e più profondo: costruire consapevolezza. Accompagnare le imprese significa aiutarle a capire quali tecnologie hanno davvero senso, quali percorsi intraprendere e con quali priorità. Significa fornire strumenti per leggere il presente e prendere decisioni più informate.
Perché l’innovazione, per essere efficace, deve essere prima di tutto compresa, contestualizzata e scelta.

Un ponte tra imprese, ricerca e territorio

InnexHUB si colloca al centro di un ecosistema fatto di imprese, università, centri di ricerca e istituzioni. Il suo valore sta nella capacità di creare connessioni: tra bisogni concreti e competenze, tra idee e applicazioni, tra visione e operatività. Attraverso attività formative, eventi, webinar e momenti di confronto, InnexHUB favorisce la diffusione di una cultura digitale accessibile e condivisa.
Accanto a questo, offre strumenti concreti come assessment e percorsi di orientamento, utili per comprendere il livello di digitalizzazione e individuare le aree di sviluppo.

Dalla teoria all’azione

Molte imprese si avvicinano al digitale con domande aperte, a volte con incertezza. InnexHUB lavora proprio su questo passaggio: trasformare la complessità in chiarezza. Non si tratta di indicare una soluzione unica, ma di costruire insieme un percorso. Un percorso che parte dall’ascolto e si sviluppa attraverso confronto, analisi e sperimentazione.
Questo approccio consente alle imprese di passare da una visione generica dell’innovazione a scelte concrete e sostenibili nel tempo.

Un supporto per tutte le fasi del percorso

InnexHUB si rivolge sia alle realtà meno strutturate, che hanno bisogno di avvicinarsi al digitale, sia a quelle più evolute, interessate a sviluppare progetti e confrontarsi su temi avanzati.
Le attività spaziano dalla sensibilizzazione iniziale fino alla costruzione di progettualità condivise, anche su ambiti specifici come cybersecurity, automazione, realtà virtuale e agrifood.
In questo modo, l’innovazione non rimane un concetto astratto, ma diventa un processo progressivo, costruito su misura.

Una guida, non un fornitore

Nel panorama dell’innovazione, spesso affollato da offerte e soluzioni, InnexHUB sceglie una posizione chiara: essere una guida. Un soggetto che affianca le imprese senza interessi commerciali, con l’obiettivo di aiutarle a orientarsi e a costruire autonomia nel tempo.
Perché innovare non significa semplicemente adottare strumenti. Significa sviluppare una cultura capace di sostenere il cambiamento.

Scopri come iniziare il tuo percorso digitale su innexhub.it 

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