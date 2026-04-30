Serle, venti giorni e un vertice per schivare il commissariamento
Le dimissioni della sindaca Cherchi non sono definitive, e anche sul fronte del Consiglio comunale non si è verificata una decadenza automatica
Enrico Giustacchini
Una veduta aerea di Serle
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