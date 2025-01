I romeni a Brescia protestano: «Non è stato rispettato il nostro voto»

Paola Gregorio

A Campo Marte la protesta per le elezioni presidenziali annullate dalla Corte costituzionale, a causa delle interferenze di Mosca

La manifestazione di alcuni componenti della comunità romena a Campo Marte © www.giornaledibrescia.it

Sventolano le bandiere e intonano canti del loro Paese. Sono passate da poco le nove del mattino e un gruppo di esponenti della comunità romena nel Bresciano – che conta circa diecimila persone – si riunisce a Campo Marte per manifestare, come sta avvenendo in tutta la Romania e in altre comunità romene in Europa, contro la decisione della Corte Costituzionale di annullare, lo scorso 6 dicembre, le elezioni presidenziali per presunti brogli e int erferenze della Russia nella campagna elettorale.