Anche a Brescia e Montichiari rumeni al voto per le presidenziali

Oggi in Romania si vota per il primo turno delle elezioni presidenziali, e anche i rumeni residenti nel Bresciano hanno potuto recarsi alle urne per scegliere il successore dell’attuale capo dello Stato, il liberale Klaus Iohannis. Due i seggi nel nostro territorio, uno in città al centro civico Elena Lonati in piazza Buffoli, vicino alla biblioteca Ghetti, l’altro a Montichiari, alla Casa delle associazioni in via Trieste 26.

A Brescia nel primo pomeriggio di oggi l’affluenza era attorno al 40%: il via vai di votanti continuo ma senza code, d’altronde il seggio è aperto da venerdì.

Lo scenario

Leggi anche Quasi la metà degli stranieri arriva da Paesi europei

La comunità rumena, la più ampia in città e provincia (rispettivamente il 12,7% e il 16,4% dei residenti stranieri nel nostro territorio), va al voto per scegliere tra 13 candidati alla presidenza del Paese, membro dell’Ue e della Nato: i nomi più quotati sono l’attuale premier, Marcel Ciolacu, socialdemocratico, Nicolae Ciuca, leader del Partito liberale, Elena Lasconi del partito di opposizione di centrodestra Unione salvate la Romania e di George Simion, alla guida di Alleanza per l'unità dei romeni, forza politica di estrema destra. La Romania, Paese di 19 milioni di abitanti, è una repubblica semi-presidenziale: tra il voto di oggi e l’eventuale ballottaggio presidenziale in programma l’8 dicembre, il primo del mese prossimo si terrà l’elezione per rinnovo del Parlamento. Tra gli elettori al voto, la preoccupazione maggiore riguarda la «corruzione» del Paese, mentre sul fonte europeo inquieta la guerra in Ucraina.

Presidente del seggio di Brescia è uno dei consoli della Romania a Milano, Cosmin Gabriel Ungureanu: «Vogliamo ringraziare le autorità di Brescia per il sostegno alla nostra comunità, per poter partecipare a questo esercizio fondamentale della democrazia».