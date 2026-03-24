Giornale di Brescia
Abbonati
Politica

La riforma convince solo il nord: il centrodestra si risveglia battibile

Nuri Fatolahzadeh
A Brescia il sì sfiora il 60%, la città frena ma fa la performance migliore tra i capoluoghi lombardi
Manifesti per il referendum: ha vinto il No - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Manifesti per il referendum: ha vinto il No - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Iniziamo con il risultato che (almeno all’apparenza, per non soffocare il savoir-faire) dovrebbe soddisfare tutti, delusi ed euforici: che sia per dire veramente come la si pensa o che sia per «remare contro» a un proposito, la partecipazione è tornata signore e signori. Il ghosting dei seggi, stavolta, non c’è stato: a scegliere di starsene comodamente a casa è stata – per la prima volta dopo tempo – la minoranza degli elettori.

E ora arriviamo al dunque: il centrodestra ha perso questa partita e ha perso quell’appeal elettorale di cui l’esecutivo si è fregiato ed ha rivendicato finora: l’hype popolare si è crepato. C’è chi sdrammatizza a denti stretti e la butta sul ridere, dicendo che «toccare la Costituzione porta male a tutti». Iattura o no, arrivati a un terzo delle schede scrutinate l’antifona è stata cristallina: il de profundis del «sì» – vinto dal muro di «no» arrivato a scavalcare il 53,7% – si è rivelato impietosamente palese.

La crepa

Il risultato è netto abbastanza da togliere alibi: la riforma non passa, il governo non sfonda. E il «non succederà nulla» ripetuto da Giorgia Meloni nelle settimane precedenti suona, il giorno dello spoglio, per quello che forse era: una formula preventiva, un modo per sterilizzare la sconfitta prima che arrivasse. Sia chiaro, tecnicamente ha ragione: il governo non cade, non si dimette, non è il Giudizio universale in stile Renzi.

Politicamente, però, qualcosa si muove: è una crepa. Perché il «no», come spesso accade nei referendum, è una creatura composita. Dentro ci stanno motivazioni diverse, perfino opposte: chi difende l’equilibrio tra poteri, chi diffida del governo, chi blinda la Costituzione. Un «non così» più che un «così è meglio».

Ora lo si può esplicitare, la campagna ci ha messo del suo: a tratti è stata più processo che confronto con il racconto delle colpe delle toghe, da una parte e, dall’altra, l’allarme sulle tentazioni autoritarie. In mezzo, il merito: per certi versi evaporato. E quando accade, il risultato premia quasi sempre il freno. Per la premier è una battuta d’arresto che incrina il racconto dell’invincibilità: mostra che il consenso, sì, c’è, ma non è espandibile all’infinito. Che esiste una quota di elettorato pronta a dire «no, grazie» quando la posta si alza.

Lo scenario

Dall’altro lato della barricata, il centrosinistra trova una rivincita che non è una vittoria piena ma ci assomiglia, specie perché la trova senza uno spicchio di opposizione, quello di Azione e di Italia Viva. Più che un progetto comune è un punto di caduta condiviso: la destra risospinta a destra senza equivoci di centralità e la sinistra – a livello nazionale – riemersa dal sonno, perché c’era e c’è un popolo della sinistra.

I capoluoghi ne sono la dimostrazione: in questa consultazione, a livello nazionale, sono state le città a condizionare il sentiment (e soprattutto il risultato) politico delle province e non viceversa. Come sempre fa eccezione il nord, Lombardia in primis (53,60%), dove i «sì» hanno prevalso in tutte le province. A Brescia l’appoggio è arrivato al 59,45%, mentre il capoluogo conferma il suo viaggio in controtendenza: il lasciapassare alla riforma si è fermato al 47,45%, registrando però la maggiore performance tra le città della regione. Unica eccezione tra le province lombarde: Milano, dove il supporto al referendum (ormai naufragato) si è fermato al 46,27%. A viaggiare a braccetto con la Lombardia, uniche eccezioni, ci sono le storiche roccaforti: Veneto (58,36%) e Friuli-Venezia Giulia (54,47%).

Certo, questo epilogo non basta al centrosinistra per costruire un’alternativa, ma basta a dimostrare che un’alternativa è possibile: è un primo passo per l’opposizione. Il problema è cosa farne, di questo passo. Perché il rischio è scambiare un successo difensivo per una linea strategica. Il «no» unisce, ma non indica una direzione. Così come si può perdere senza crollare, si può vincere senza costruire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
referendum giustiziaBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario