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Referendum giustizia, Meloni: «Rispettiamo la decisione dei cittadini»

«Resta chiaramente il rammarico – aggiunge la premier in un video sui social – per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno»
La premier Giorgia Meloni nel video in cui commenta i risultati del referendum
La premier Giorgia Meloni nel video in cui commenta i risultati del referendum
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«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso. E noi come sempre rispettiamo la loro decisione». Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social.

«Resta chiaramente il rammarico – aggiunge parlando all'aperto, con una siepe alle spalle – per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo». 

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