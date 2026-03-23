Referendum giustizia 2026: lo spoglio in diretta
Lo spoglio è iniziato. Il primo dato è il record dell’affluenza registrato nella prima giornata di voto. Qui trovate tutti gli aggiornamenti locali e nazionali
Si sono chiuse alle 15 le urne per il voto sul referendum sulla giustizia 2026 e, contestualmente, sono iniziate le operazioni di spoglio.
Il primo dato a cui prestare attenzione è quello relativo all’affluenza, da record nella prima giornata, quella di ieri. A livello nazionale è stato superato il 46%, il valore più alto registrato in un referendum su due giorni. Ancora meglio i dati lombardi e bresciani: in Regione i votanti sono stati il 51,69% sul totale, in provincia di Brescia il 52,22%.
Ora che è iniziato lo spoglio, c’è attesa per l’esito del voto: qui trovate tutti gli aggiornamenti nazionali e locali, che potete monitorare, Comune per Comune, anche sul nostro portale.
L'affluenza nel Bresciano intorno al 64%
A livello nazionale, quando sono disponibili 40.774 sezioni su 61.533, è del 58,71% l'affluenza per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
Nel Bresciano il dato è superiore: quando mancano i risultati di una manciata di paesi, siamo al 64%.
I primi exit poll
Il No è in vantaggio nel referendum sulla giustizia per l'exit poll del Consorzio Opinio per la Rai diffuso alla chiusura dei seggi. L'istituto attribuisce ai contrari alla riforma Nordio tra il 49 e il 53% e al Sì tra il 47 e il 51%. Analogo il risultato dell'instant poll di Youtrend per Sky Tg24, un sondaggio che indica il No al 49,5-53,5% e il Sì al 46,5-50,5%.
Le voci dai seggi
I seggi bresciani confermano il trend nazionale di una partecipazione tiepida. Tra le voci raccolte ai seggi del capoluogo e della provincia, emerge un mix di disorientamento e scetticismo verso la complessità dei quesiti. Se una parte degli elettori ha scelto di disertare le urne, chi ha votato sottolinea l’urgenza di una riforma, pur lamentando una campagna informativa insufficiente. Il reportage di Nuri Fatolahzadeh.
Il record di votanti, domenica
Il primo dei due giorni di voto ha registrato un’affluenza notevole, da record. Alle 23 di domenica il dato nazionale si è attestato al 46%, con picchi in Emilia-Romagna e un’adesione più contenuta in Sicilia. Nel Bresciano e in Lombardia la partecipazione è stata sostenuta, superando la media di molte altre regioni: in Regione i votanti sono stati il 51,69% sul totale, in provincia di Brescia il 52,22%, mentre in città la percentuale ha raggiunto il 55,54%.
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