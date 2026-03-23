Referendum giustizia 2026: lo spoglio in diretta

Si sono chiuse alle 15 le urne per il voto sul referendum sulla giustizia 2026 e, contestualmente, sono iniziate le operazioni di spoglio.

Il primo dato a cui prestare attenzione è quello relativo all’affluenza, da record nella prima giornata, quella di ieri. A livello nazionale è stato superato il 46%, il valore più alto registrato in un referendum su due giorni. Ancora meglio i dati lombardi e bresciani: in Regione i votanti sono stati il 51,69% sul totale, in provincia di Brescia il 52,22%.

Ora che è iniziato lo spoglio, c’è attesa per l’esito del voto: qui trovate tutti gli aggiornamenti nazionali e locali, che potete monitorare, Comune per Comune, anche sul nostro portale.