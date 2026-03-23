Referendum giustizia, l’affluenza nei Comuni bresciani: la mappa

Brescia si conferma terra di partecipazione quando si vota per un referendum costituzionale. La chiamata alle urne per il referendum sulla giustizia ha visto i cittadini della nostra provincia rispondere con una compattezza superiore alla media nazionale e regionale: se in Italia il dato si è fermato al 58,93% e in Lombardia al 63,76%, il territorio bresciano ha fatto segnare un 64,74% finale, con la città arrivata addirittura al 67,36%.

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Si tratta di un risultato che inserisce questa consultazione nel solco della tradizione partecipativa locale, superando i numeri del taglio dei parlamentari del 2020, quando votò il 52,08% degli aventi diritto, e riavvicinandosi ai livelli di mobilitazione visti per la Devolution del 2006.

Nel capoluogo l'interesse per i quesiti referendari è stato ancora più marcato, con una partecipazione che ha raggiunto il 67,36%, dato che conferma la vivacità del dibattito cittadino sui temi della riforma giudiziaria.

La mappa dei Comuni

Analizzando la mappa dei comuni, si conferma il differente livello di partecipazione tra i diversi centri del Bresciano.

Il primato della provincia spetta a Collebeato, con il 75,25%, seguito a breve distanza dalla piccola Irma in Valtrompia con il 73,11% e da Longhena nella Bassa con il 73,61%. Notevole partecipazione si registra anche a Paspardo, dove ha votato il 72,9% degli elettori, e a Cellatica, che ha chiuso le urne con il 72,14%.

Sul versante opposto della classifica, la soglia del 60% non è stata raggiunta in diverse località, principalmente situate nelle aree montane e nell'alto Garda. Il dato più basso della provincia si registra a Capovalle, dove l'affluenza si è fermata al 54,26%. Seguono in questa fascia di minor partecipazione Pertica Alta con il 55,56% e Odolo con il 55,99%.

Anche centri popolosi come Montichiari hanno mostrato un entusiasmo più contenuto rispetto alla media provinciale, attestandosi al 60,77% , mentre la zona della Bassa ha visto punte minime a Fiesse con il 56,81%.