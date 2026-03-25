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Referendum, Carzeri: «Riforma nel programma, serve una riflessione»

Nuri Fatolahzadeh
La consigliera regionale di Forza Italia: «La vittoria del Sì in Lombardia testimonia che il lavoro svolto sul territorio è stato riconosciuto e apprezzato dai cittadini»
Claudia Carzeri - © www.giornaledibrescia.it
Claudia Carzeri - © www.giornaledibrescia.it
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«I dati delle elezioni referendarie sono chiari e sanciscono la vittoria del No, un risultato che va rispettato». Claudia Carzeri, casa centrodestra, in questo referendum sulla giustizia ci aveva scommesso e per sostenerlo ha girato pressoché tutta la provincia. Per questo, con la stessa schiettezza con la quale ammette la sconfitta, sottolinea con orgoglio anche l’altro lato della medaglia: «Allo stesso tempo è giusto ricordare che una parte significativa di italiani ha votato Sì, lasciando un messaggio preciso. La riforma della giustizia è un tema sentito e prima o poi dovrà essere affrontato».

Nel programma

La consigliera regionale posiziona i fari anche su un altro aspetto: «C’è poi un elemento politico da sottolineare: quando si vincono le elezioni, si ha il dovere di attuare il programma presentato agli elettori. Nel programma del centrodestra la riforma della giustizia era chiaramente prevista, e il tentativo di realizzarla è stato coerente con quel mandato».

Vero. Resta però il dato di realtà: i cittadini l’hanno bocciata: «Sì, l’hanno bocciata ed è giusto prenderne atto. Anche questo deve però fare riflettere, soprattutto per chi ha sostenuto il centrodestra alle elezioni politiche e poi ha scelto di votare no al referendum».

In questo quadro, la «boccata di ossigeno» resta il risultato territoriale: «È di grande soddisfazione il dato della Lombardia, che testimonia una fortissima presenza del Sì, soprattutto in provincia di Brescia. Questo significa che il lavoro svolto sul territorio è stato riconosciuto e apprezzato dai cittadini».

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