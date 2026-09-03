Provincia, Libretti: «Servono priorità chiare e più ascolto dei territori»

Il consigliere Pd in Broletto: «Non siamo un ente superato, ma si deve ritrovare una visione». La critica è poi alla mancanza di obiettivi chiari e chiede più attenzione alle esigenze dei Comuni, rivendicando un’opposizione «realista e concreta»