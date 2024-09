La Provincia va al centrodestra: finisce nove consiglieri a sette

Cambiano gli equilibri in Consiglio provinciale. Si riapre la trattativa sulle larghe intese

3 ' di lettura

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Elezioni provinciali: lo spoglio al termine del voto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Non era ancora avvenuta la proclamazione e già aveva lasciato in eredità i primi strascichi politici (amaro in bocca incorporato). Al punto che, in tarda serata, nei corridoi c’era chi aveva già lo slogan pronto: «Larghe intese addio». Il centrodestra spezza l’equilibrio tra le due maxi-coalizioni per un soffio, vince (e si prende) la Provincia con nove consiglieri (più il presidente Emanuele Moraschini) contro i sette del centrosinistra, che nonostante i voti pesanti della Loggia finisce sulla