A distanza di dodici anni dalla riforma Delrio, i cittadini potrebbero tornare alle urne per scegliere i propri rappresentanti in Provincia. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel), che punta a superare l’attuale sistema di elezione indiretta, riservato a sindaci e consiglieri comunali.
Una novità che, se confermata dal Parlamento, riguarderebbe anche Palazzo Broletto, ente che continua a svolgere funzioni importanti per il territorio bresciano, dalla manutenzione delle strade provinciali all’edilizia scolastica. Secondo voi è giusto tornare a eleggere direttamente i propri rappresentanti in Provincia o è preferibile mantenere il sistema attuale? Diteci la vostra.