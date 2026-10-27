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Il movimento studentesco vince le elezioni in Serbia, cosa ne pensi?

È ancora presto per decifrare le conseguenze del successo, ma sicuramente si tratta di una svolta storica. C’è però da capire come la Studentsksa Lista possa trasformarsi in un organo in grado di governare
I festeggiamenti in Serbia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I festeggiamenti in Serbia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il movimento studetesco ha stravinto le elezioni parlamentari in Serbia. Un successo netto (la Studentsksa Lista ha ottenuto il 52,5% dei voti, contro il 39,1% di Serbia Unita), come ha ammesso anche Vucic, il leader nazionalista del Partito progressista serbo e già primo ministro. 

Interpellato il professor Francesco Privitera, docente di Storia dell’Europa Orientale all’Alma Mater di Bologna, ha spiegato che questo esito ha un valore molto importante dal punto di vista simbolico, ma anche che è presto per capirne le conseguenze, considerando che il movimento studentesco è per ora una forza prepolitica e non ha una rappresentanza partitica in quanto tale. «Bisognerà capire come trasformare questo movimento in un governo e da quali partiti sarà rappresentato». Tu cosa ne pensi?

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