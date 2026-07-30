È morto Mirko Lombardi, tra le voci più ostinate della sinistra bresciana

Architetto e storico esponente della sinistra, è stato consigliere comunale e regionale, dirigente di Rifondazione Comunista e tra i fondatori di Sinistra Ecologia Libertà. Negli ultimi anni si era dedicato agli studi di paleoantropologia e alla battaglia sulla Torre Tintoretto

Nuri Fatolahzadeh Giornalista 30 luglio 2026 2 ' di lettura

Mirko Lombardi nella sede bresciana di Rifondazione comunista nel 2004 - Foto Eden © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Mirko Lombardipolitica brescianaRifondazione comunistaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...