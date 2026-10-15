Manovra da 23,5 miliardi: famiglie e imprese al centro degli interventi

Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal Documento programmatico di bilancio (Dpb) 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del Pil nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
Attenzione alle famiglie
Nell’attuale contesto, e in coerenza con gli indirizzi approvati dal Parlamento in occasione dell’esame del Dpfp e della Relazione sullo scostamento, «il Governo pone al centro della politica di bilancio la tutela del potere di acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle più fragili, nonché il sostegno alle imprese e gli investimenti. In particolare, la tutela del potere di acquisto si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare il potenziale di crescita dell'economia, in continuità con l’azione già intrapresa dal Governo, salvaguardando, al contempo, la sostenibilità della finanza pubblica».
Scenari
Secondo lo scenario programmatico del Dpb, le maggiori risorse mobilitate rispetto al quadro tendenziale eserciteranno un impulso positivo nel prossimo biennio, portando la crescita del Pil reale allo 0,8% nel 2027 e allo 0,9% nel 2028 (0,6 e 0,8 nello scenario tendenziale); nel 2029 la crescita del Pil si attesterà allo 0,8%, in linea col tendenziale.
Gli interventi programmati rafforzeranno la domanda interna, sostenendo sia i consumi delle famiglie sia gli investimenti. A partire dal 2027, le maggiori risorse destinate alla difesa e alla sicurezza energetica, oltre a determinare un aumento degli investimenti pubblici, favoriranno l’attivazione di quelli privati e la creazione di occupazione. In tale contesto, i consumi delle famiglie risulteranno più dinamici grazie all’aumento del reddito disponibile reale, sostenuto sia dall'andamento dell'occupazione sia dalle misure contenute nella Manovra.