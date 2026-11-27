Un Paese che ha resistito alla morte della sua Guida Suprema, ma in cui il potere sembra concentrarsi sempre più nelle mani dei Guardiani della Rivoluzione. È l’Iran, protagonista dell’ultimo appuntamento di «Trame di potere. Intrecci di culture, fili di geopolitica», il ciclo ospitato dal Mita nell’ambito del Festival della Pace di Brescia. Domani alle 11, al Museo Internazionale del Tappeto Antico di via Privata de Vitalis 2 bis, Michele Brunelli, docente di Storia e Istituzioni dei Paesi afroasiatici all’Università di Bergamo, interverrà all’incontro «Iran: i nodi del potere. Europa e Iran tra diplomazia, conflitti e trasformazioni». Introduce Giovanni Valagussa, curatore del Mita, modera Antonio Borrelli del Giornale di Brescia.
Professore chi comanda davvero in Iran?
Il sistema iraniano è pluricentrico. La Guida Suprema dispone di poteri enormi, ma esistono anche un presidente eletto, un Parlamento, il Consiglio dei Guardiani e l’Assemblea degli Esperti, che nomina la Guida. Accanto alle istituzioni, però, si sono consolidati altri centri di potere. I Pasdaran, nati nel 1979 per proteggere la rivoluzione, sono diventati un esercito nell’esercito e una potenza economica. Controllano grandi imprese e parte dei flussi commerciali. Dopo l’uccisione di Ali Khamenei, molti ritengono che abbiano avuto un ruolo decisivo nella scelta del figlio Mojtaba come successore. Oggi il potere effettivo sembra essere soprattutto nelle loro mani.
L’offensiva statunitense e israeliana ha indebolito il regime?
L’Iran è una forma di resilienza sotto assedio. Ha dimostrato di poter sopravvivere a uno shock estremo, senza però risolvere la crisi di legittimità interna o conquistare una posizione internazionale sicura. I Pasdaran, per il momento, hanno mantenuto il controllo. La minaccia più grande resta la debolezza economica, anche se decenni di sanzioni hanno prodotto una sorta di economia di sopravvivenza. Questo non significa che il sistema sia inattaccabile: i regimi possono crollare anche all’improvviso.
Quale ruolo gioca oggi Teheran negli equilibri del Medio Oriente?
L’Iran sta mostrando che non occorre disporre di forze paragonabili a quelle americane per mettere in difficoltà gli Stati Uniti. Tecnologie relativamente poco costose e la pressione sulle rotte marittime, dallo Stretto di Hormuz a Bab el-Mandeb attraverso gli Houthi, possono produrre effetti enormi. Teheran vuole soprattutto dimostrare ai Paesi del Golfo che la protezione statunitense non garantisce più sicurezza assoluta. È un attore ancora sotto attacco, ma capace di incidere sugli equilibri regionali.
Esistono ancora margini di dialogo con l’Europa e con gli Stati Uniti?
L’Iran è sempre stato un Paese con cui si può dialogare. In passato presidenti come Khatami hanno cercato aperture verso l’Europa e anche verso Washington. Gli iraniani, però, chiedono un confronto alla pari, mentre gli Stati Uniti spesso si pongono da una posizione di superiorità. La questione nucleare è stata per anni la principale leva negoziale; adesso si è aggiunto Hormuz. Lo stretto è uno strumento di pressione immediato, mentre un accordo sul nucleare richiede tempi più lunghi. L’esperienza dell’intesa raggiunta durante la presidenza Obama dimostra che una trattativa è possibile.
E all’interno del Paese? Qual è il livello di repressione?
Bisogna distinguere tra le grandi città e le aree rurali, dove il radicamento religioso e il consenso al regime sono spesso più forti. In alcuni quartieri di Teheran le ragazze possono uscire senza velo: è un allentamento dei controlli sui costumi. Ma non equivale alla libertà di espressione. Il dissenso politico continua a essere punito duramente, anche con il carcere e la pena di morte. I Pasdaran non cedono sul controllo politico. Esiste inoltre una popolazione giovane, che attraverso internet conosce modelli di società più liberi, mentre una parte della popolazione continua a sostenere le autorità, anche attraverso reti di sussidi e mobilitazione religiosa.