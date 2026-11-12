Castelletti: «Riportare il Bigio in piazza Vittoria farebbe scalpore nel mondo»

La collocazione del Bigio torna al centro del dibattito politico bresciano. Dopo l’interrogazione depositata in Loggia da Fratelli d’Italia in seguito al sopralluogo nel magazzino dov’è conservata la statua, nella quale si denuncia lo stato d’incuria degli oggetti che si trovano al suo interno, è la sindaca Laura Castelletti a tornare a occuparsi pubblicamente del caso.
La nota
Se FdI, per voce del capogruppo consiliare Mattia Margaroli, insiste sulla necessità di ricollocare la statua di Arturo Dazzi in piazza Vittoria, di tutt’altro avviso è la prima cittadina di Brescia: «Non sono stati né il caso né il trascorrere del tempo a far scomparire la scultura – sottolinea in una nota –. È stata una decisione precisa della Giunta municipale guidata dal sindaco socialista e partigiano Guglielmo Ghislandi, che il 18 settembre 1945 ne ha deliberato la rimozione, accogliendo una richiesta della cittadinanza. Anche questa è storia e non vedo perché dovremmo considerarla meno importante dei tredici anni durante i quali L’Era Fascista (il nome originale della statua, ndr) è rimasta in piazza della Vittoria».
La collocazione
Qualora Brescia decidesse di ricollocarla in piazza, prosegue Castelletti, «la notizia farebbe scalpore a livello mondiale». La sua Giunta, si legge in un altro passaggio, non sta «riscrivendo il passato secondo le sensibilità di oggi», ma sta «rispettando ciò che i bresciani e le loro istituzioni hanno deciso nel 1945. A questo punto, forse, sono i nostalgici a dover fare pace con la storia».
«Non abbiamo ancora trovato una sede adeguata e sicura, ed è giusto riconoscerlo», ammette la sindaca. «Un museo consentirebbe di valorizzare gli aspetti artistici dell’opera, approfondire la figura di Arturo Dazzi e raccontare il contesto politico e culturale nel quale è stata commissionata. Vogliamo renderla accessibile e comprensibile, senza riproporne la funzione celebrativa originaria».