«Ho un sogno: vedere Giorgia Meloni, una volta completato il percorso da premier che spero possa andare avanti a lungo, diventare presidente della Repubblica». Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite a Brescia di un convegno dal titolo: «1946-2026 Dal Movimento sociale a Fratelli d’Italia». A conclusione della serata La Russa ha scoperto un quadro raffigurante Sergio Ramelli, che sarà appeso sui muri di Area hub 12, il polo scolastico privato che ha ospitato il convegno.
La Russa: «Sogno di vedere Meloni diventare presidente della Repubblica»
Lo ha detto oggi a Brescia il presidente del Senato, ospite di un convegno dal titolo: «1946-2026 Dal Movimento sociale a Fratelli d’Italia». A conclusione della serata ha scoperto un quadro raffigurante Sergio Ramelli
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Il presidente del Senato Ignazio La Russa a Brescia
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