Il ministro Giorgetti: «Vannacci candidato? Preferisco Simona Bordonali»

«Vannacci candidato della Lega? Io ho qua una candidata di Brescia bella e brava e preferisco lei, perché son di vecchia scuola ecco!». È tornato a Ghedi dopo cinque anni e per lo stesso motivo: sostenere la candidatura del sindaco uscente Federico Casali.

Inevitabile però, per il ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti, sottoporsi alle domande dei giornalisti su temi nazionali e, in particolare, sui mal di pancia generati dalla candidatura alle elezioni europee del generale Roberto Vannacci. Il ministro non si sottrae alle domande, abbraccia Simona Bordonali, deputata della Lega, candidata alle elezioni europee in programma dal 6 giugno al 9 giugno, e liquida con una battuta il «caso Vannacci».

Il ministro entra nel merito dei temi locali e sul rilancio dell’aeroporto di Montichiari non nega ci sia un problema di «tanti aeroporti troppo vicini. Però – aggiunge – il traffico aereo sia passeggeri e soprattutto merci continua ad aumentare. Il problema di offerta esiste, ma c’è sempre più domanda. Bisogna razionalizzare e Montichiari ha rispetto ad altre situazioni, un approccio logistico più facile e un’urbanizzazione non congestionata intorno che crea meno problemi soprattutto per i voli notturni».

Sul pedaggio della Corda Molle, tema che sta particolarmente caro ai sindaci della tratta attraversata dall’infrastruttura, Giorgetti non si sbilancia: «Non so come andrà a finire questa vicenda – sostiene – E’ evidente che normalmente nessuno è favorevole a pagare contributi o forme di pedaggio, ma le infrastrutture devono essere in qualche modo finanziate. Qui bisogna decidere chi in modo equo debba farsi carico di questo».