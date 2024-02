Salvini a Desenzano conferma: «La Corda Molle non sarà a pagamento»

«I pedaggi dovrebbero essere concordati e non c’è alcun accordo. La corda molle sarà gratuita». Lo ha ribadito il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto oggi per un sopralluogo al cantiere Tav di Desenzano del Garda per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori dell’alta velocità Brescia Verona.

Il ministro Salvini ha voluto così tranquillizzare i sindaci della Bassa bresciana, chiarendo che non ci sarà alcun pedaggio per il tratto dell’arteria che da Castenedolo arriva fino ad Ospitaletto.

Cosa ha detto sull’Autostrada della Valtrompia

Salvini si è detto inoltre spazientito per un altro cantiere bresciano, quello che riguarda il raccordo autostradale della Valtrompia. Proprio ieri il presidente della Comunità Montana Ottelli ha espresso tutto il suo rammarico per l’ennesimo rallentamento dei lavori: «È inammissibile - ha chiarito Salvini - e non voglio più arrivare al punto di dover alzare la cornetta del telefono e convocare di nuovo tutti a Roma. Quel pezzo di territorio da troppi anni aspetta una strada e bisogna completare i lavori».

Cosa ha detto sull’aeroporto di Montichiari

Non ultimo, l’aeroporto di Montichiari: «Un cargo non esclude l’altro e Montichiari può convivere senza problemi con Malpensa. Questo è un territorio attrattivo che ha bisogno di questa infrastruttura».

La Tav

Rispetto ai lavori dell’Alta velocità, il tratto Brescia Verona ha raggiunto il 63% della sua realizzazione.

L’opera rientra nei finanziamenti del Pnrr per un investimento di circa 2,8 miliardi di euro. Fine lavori prevista per il 2026.