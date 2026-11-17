Nel 2023 correva per conquistare Palazzo Loggia. Tre anni dopo, Fabio Rolfi lascia la presidenza della commissione Bilancio. Non proprio la stessa cosa, ma nemmeno un dettaglio nella geografia politica del centrodestra bresciano. L’ex candidato sindaco della Lega ha rassegnato le dimissioni dall’incarico «per ragioni professionali, che mi portano sempre più spesso fuori Brescia». Resta consigliere comunale, così come vicepresidente e consigliere delegato della Provincia. Ma rinuncia a una postazione che, con l’avvicinarsi delle elezioni del 2028, potrebbe diventare qualcosa di più di una semplice casella nell’organigramma consiliare.
L’arretramento
La decisione arriva dopo mesi nei quali la presenza di Rolfi nella vita istituzionale della Loggia si è progressivamente diradata. Un cambio di passo rispetto alla prima parte del mandato, quando l’esponente leghista seguiva da vicino anche le pieghe della documentazione amministrativa. Nessuno strappo dichiarato, dunque, ma un arretramento che ora trova una traduzione formale. E soprattutto apre una partita politica. Per tradizione, la presidenza della commissione Bilancio spetta alle opposizioni.
E se fino a ieri quella poltrona era occupata dal candidato sconfitto alle urne, oggi può trasformarsi in una vetrina per chi nel centrodestra intende ritagliarsi un ruolo nella prossima corsa alla Loggia. Non necessariamente da aspirante sindaco: anche perché, a un anno e mezzo dal voto, il casting è ancora tutto da scrivere. Il calendario, del resto, promette materiale politico in abbondanza.
I dossier
Sul tavolo arriverà il bilancio con cui la Giunta Castelletti disegnerà le ultime operazioni prima di presentarsi agli elettori. E poi c’è il dossier holding, destinato a incidere sugli equilibri e sulla governance delle partecipate comunali. Partite nelle quali la presidenza della commissione offre visibilità, accesso ai dossier e occasioni di confronto diretto con la maggioranza. Insomma, non esattamente una poltrona da tappezzeria. Resta da capire chi raccoglierà il testimone.
La maggioranza si riunirà in settimana e lunedì comunicherà la scelta al presidente del Consiglio Rossini, durante la conferenza dei capigruppo. Il passaggio formale arriverà poi nell’aula del 30 novembre, con il voto sulla delibera. La questione, però, non è soltanto chi prenderà il posto di Rolfi. È quale peso politico il centrodestra vorrà attribuire a quella presidenza: mentre il suo ex candidato sindaco fa un passo indietro, si apre uno spazio per chi intende occupare la scena. E nella politica che si prepara alle elezioni, anche le poltrone apparentemente secondarie possono diventare una prima fila.