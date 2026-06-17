Caso Frattini, la deputata Almici deposita interrogazione parlamentare

Il caso dell’assessora Anna Frattini – riguardante l’affidamento diretto del Comune di Brescia di un incarico alla cooperativa napoletana Dedalus, che aveva sostenuto la sua candidatura al consiglio comunale nel 2023 – ha aperto il confronto politico. Tra le prime reazioni, dopo la risposta della stessa assessora, quella della deputata bresciana di Fratelli d’Italia Cristina Almici, che comunica di aver depositato un’interrogazione parlamentare al ministro per la Pubblica amministrazione per chiedere chiarimenti.
L’interrogazione della deputata
«L’iniziativa parlamentare – scrive Almici – si inserisce nel solco delle richieste di chiarimento già avanzate unitariamente dai gruppi di centrodestra in Loggia (...). Le dichiarazioni rese dall’assessore Anna Frattini rappresentano una ricostruzione dei fatti che sarà oggetto delle opportune verifiche istituzionali. Tuttavia, permangono interrogativi che meritano risposte puntuali e documentate. L’interrogazione parlamentare non formula accuse né anticipa giudizi, ma chiede al Governo di verificare se, nell’ambito dell’affidamento in questione, siano stati effettuati tutti gli approfondimenti necessari sotto il profilo della trasparenza amministrativa e del buon andamento della pubblica amministrazione. Resta infatti da chiarire quali elementi abbiano portato all’individuazione di una cooperativa con sede a Napoli per affrontare problematiche del territorio bresciano, se siano state valutate realtà locali con analoghe competenze e quali siano stati i criteri posti a fondamento dell’affidamento diretto».
La stessa Frattini, continua Almici, «ha confermato l’esistenza di un precedente percorso politico e formativo nell’ambito del progetto “Ti Candido”, promosso da realtà riconducibili al Forum Disuguaglianze e Diversità. Proprio per questo appare opportuno fugare ogni dubbio, nell’interesse delle istituzioni, dell’amministrazione comunale e dei cittadini.
Quando sono in gioco risorse pubbliche, la trasparenza non è soltanto un requisito formale, ma un principio sostanziale che rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Fare piena luce sui fatti non significa formulare condanne preventive, ma garantire quella chiarezza che i cittadini hanno il diritto di pretendere da chi amministra la cosa pubblica».
La risposta di Bazoli
Nel pomeriggio è arrivata la risposta del senatore bresciano del Partito Democratico Alfredo Bazoli. «Apprendo con stupore di una interrogazione presentata al ministro della Pubblica amministrazione dall'onorevole Almici, sulla vicenda che coinvolge l'assessora al comune di Brescia Anna Frattini. Una polemicuccia nata su una vicenda dal contenuto davvero modesto, che pretende di mettere in discussione i comportamenti di una persona notoriamente limpida e specchiata, sulla quale sono già stati dati chiarimenti largamente idonei a fugare ogni ombra, e che era lecito attendersi il centrodestra con un sussulto di dignità politica archiviasse velocemente. E invece no, addirittura parte una interrogazione parlamentare, con la quale si pretende che il governo si metta a sindacare, valutare, commentare le scelte dell'amministrazione di Brescia. Un atto del tutto improprio, che punta semplicemente a sollevare polvere, forse nella segreta speranza di nascondere il vuoto di idee dell'opposizione in Loggia. Mi chiedo se i parlamentari di destra non abbiano di meglio da fare, e se la politica possa ridursi a queste piccole miserie».