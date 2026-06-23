Brescia riunisce la sua politica: 80 anni di scontri, scelte e arringhe

C’è chi riconosce tutti (o, almeno, finge molto bene di farlo). La prova più difficile della giornata non è ricordare un voto, una delibera o una battaglia politica. È ricordare i nomi.
Nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, dove ieri Brescia ha celebrato gli ottant’anni del primo Consiglio comunale dell’Italia liberata, capita di vedere ex consiglieri che si fissano per qualche secondo cercando di pescare un ricordo nella memoria. A volte ci riescono, a volte no. E allora interviene il mestiere: «Ma certo, come sta?», si sente ripetere. Del resto la politica, tra le tante cose, è anche l’arte di uscire con eleganza dalle situazioni complicate.
Valori
Per un pomeriggio la sala si riempie di persone che hanno condiviso una caratteristica particolare: per un tratto della loro vita sono state chiamate a decidere qualcosa per la città. Ex sindaci, ex assessori, ex consiglieri comunali. Maggioranze e opposizioni, volti che appartengono a stagioni diverse della politica bresciana e che oggi si ritrovano sotto lo stesso soffitto. Ci sono strette di mano che attraversano decenni, pacche sulle spalle, sorrisi larghi.
E c’è anche la sensazione che il tempo abbia compiuto uno dei suoi lavori migliori: trasformare vecchie contrapposizioni in racconti. Eppure dentro quelle biografie si nasconde una parte importante della storia cittadina. Piani regolatori, quartieri sorti dal nulla, proteste sociali, interminabili discussioni sul traffico, servizi pubblici da costruire. Questioni che allora sembravano decisive e che oggi riaffiorano nelle conversazioni con una sfumatura quasi affettuosa. È il destino delle grandi battaglie della politica locale: finiscono sempre per diventare aneddoti. E la storia di un Consiglio comunale, alla fine, coincide spesso con la storia della città che cambia.
Ad accogliere gli ospiti è il presidente dell’aula di oggi, Roberto Rossini, il «consigliere dei consiglieri», che richiama il ruolo dell’assemblea municipale come luogo della rappresentanza democratica e della costruzione delle decisioni collettive. Un’istituzione che ha attraversato la ricostruzione del dopoguerra, il boom industriale, l’espansione urbana e tutte le trasformazioni che hanno cambiato il volto di Brescia.
Democrazia
Poi prende la parola la sindaca Laura Castelletti, che l’aula consiliare l’ha conosciuta praticamente da ogni prospettiva. «Mi è capitato di essere in maggioranza e in opposizione, fino a diventare la prima sindaca donna e questo mi ha permesso di mettermi nei panni di tutti». Nel suo intervento c’è anche un richiamo al valore della politica come servizio alla comunità. «Con passione e impegno i consiglieri e le amministrazioni hanno guardato alle persone e si sono occupati della cosa pubblica, pur da fronti opposti e in un modo in cui le democrazie tendono ad arretrare questo non è scontato».
Ma il passaggio più interessante riguarda il cambiamento che sta attraversando le assemblee elettive. «La discussione politica nazionale e internazionale arriva direttamente nell’aula del Consiglio: questo perché attraversa molto meno i partiti, che sono diminuiti, mentre sono cresciute le civiche e sono arrivati i consiglieri con background migratorio». Una trasformazione che, secondo Castelletti, impone di affrontare nuove sfide. «Ci sono limiti che vanno attraversati e superati», osserva, citando il governo dell’area metropolitana, l’autonomia regionale e il dibattito sulla legge elettorale. «Questa trasformazione - è il messaggio della sindaca - è un’occasione per la politica locale per confrontarsi e immaginare quale assemblea elettiva vuole diventare».
La politica locale possiede una caratteristica che raramente trova spazio nel racconto nazionale. Prima o poi diventa qualcosa di concreto: una strada, una scuola, un impianto sportivo, una fermata della metropolitana. Le discussioni finiscono per trasformarsi in pezzi della vita quotidiana. Tra le file del pubblico c’è chi ricorda le grandi battaglie urbanistiche, chi le liti furibonde, chi le sedute infinite.
Testimonianza
Dopo l’intervento del giornalista Massimo Tedeschi, a portare la propria testimonianza sono due protagonisti della vita istituzionale cittadina. «L’aula bresciana era un laboratorio molto intenso, ma anche molto poco ascoltato dalla cittadinanza. Purtroppo il mondo moderno ci ha allontanato dall’ascolto - ricorda Giulio Guizzi -. Il mio consiglio a chi oggi siede in aula è di sostenere e approfondire la propria tesi, ma di studiare ancor meglio l’antitesi degli oppositori per poi cercare, nella conoscenza profonda di questi due paradigmi, di elaborare una sintesi che sia d’interesse vero per tutta la cittadinanza».
Il secondo ricordo è affidato a Piera Maculotti: «Io ero seduta in opposizione una quarantina di anni fa e rappresentavo il mondo ecopacifista ambientalista verde: c’era una grandissima urgenza di introdurre nuove parole d’ordine per una qualità della vita diversa. Il mio consiglio, oggi, è studiare tanto: allora avevamo fondato un’associazione che si chiamava Università verde, in cui gli esperti ci aiutavano ad entrare in Consiglio con proposte e competenze e non con slogan facili».
Alla fine, però, la scena più significativa resta quella che avviene lontano dal microfono: i piccoli capannelli che si formano agli angoli della sala; i saluti che si allungano; chi continua a chiamare l’altro con una carica ricoperta vent’anni prima; chi ricorda perfettamente una votazione del 1987 ma fatica a collegare un nome a un volto.
Ottant’anni dopo il primo Consiglio comunale dell’Italia liberata, il senso della giornata sta probabilmente lì. Nella consapevolezza che le maggioranze passano, i partiti cambiano, i leader si alternano. Ma le città continuano a costruirsi attraverso persone in carne e ossa. E che, alla fine, persino le battaglie più dure finiscono nello stesso posto: in un salone, davanti a un caffè, trasformate in un ricordo raccontato con un sorriso.