Il Consiglio comunale a Brescia di venerdì 24 gennaio

Inizia subito con un colpo di teatro la prima ora del Consiglio comunale dedicata alle interrogazioni. Mentre il consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Andreoli chiede conto alla Giunta della situazione al parco Nicoletto – descritto come «una latrina a cielo aperto» e «inaccessibile perché monopolizzato da spacciatori e soggetti che abusano di alcol» – tutti i gruppi del centrosinistra si fingono distratti a sfogliare e leggere una copia de «Il ribelle» che recita «Brescia libera». Un segno di disinteresse e insieme una provocazione che Andreoli bolla subito come «arrogante scenetta teatrale».

Il centrosinistra legge «Il ribelle» - © www.giornaledibrescia.it

L’ordine del giorno

All’ordine del giorno della seduta, disponibile in diretta streaming anche in questa pagina, ci sono il piano urbanistico che punta a riqualificare la zona tra le vie Volturno, Carducci e Trivellini (con annessa polemica sull’arrivo di un nuovo supermercato nella zona), l’aggiornamento del contratto di servizio di Brescia Infrastrutture, il nuovo Piano di zona del triennio 2025-2027 e la relazione del garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Ma tutti gli occhi sono puntati sul pomeriggio, quando il centrodestra presenterà la mozione che punta alla condanna degli incidenti avvenuti in piazza Vittoria il 28 dicembre.

La mozione delle polemiche

Il testo presentato dal centrodestra nasce sulla scia del corteo non autorizzato dalla Questura e ugualmente andato in scena il 28 dicembre, episodio dal quale sono scaturiti momenti di tensione tra la polizia e alcuni manifestanti dell’Assemblea permanente antifascista. Il divieto delle forze dell’ordine era stato emesso anche per l’appuntamento programmato dagli esponenti dei movimenti dell’ultradestra, che hanno poi scelto di organizzare l’Aperitivo tricolore nella sede di via Benedetto Croce, rispettando il niet al raduno in piazza.

Antifascisti e Polizia in piazza Vittoria - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il documento proposto da Fratelli d’Italia, Lega, Civica Rolfi e Forza Italia arriva in Aula oggi, ma ha già alle spalle una storia di polemiche: l’opposizione in Loggia aveva infatti chiesto di dedicare al caso un Consiglio comunale straordinario, invece il tema è stato incardinato all’interno del dibattito programmato per oggi. La maggioranza, nel frattempo, ha lavorato a un testo alternativo per soppiantare quello degli avversari politici.

Leggi anche Da piazza Vittoria la tensione arriva nelle stanze della Loggia

Il clima dell’Aula potrebbe scaldarsi ulteriormente con l’arrivo, annunciato attorno alle 17, di alcuni attivisti del Centro sociale Magazzino 47 e dei collettivi studenteschi, così come non è esclusa anche la presenza di una rappresentanza dei movimenti che fanno capo all’ultradestra, riuniti sotto lo slogan «Difendi Brescia».