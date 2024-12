Regina Coeli come Canton Mombello, padre Trani: «Situazione disumana»

Da 50 anni cappellano del penitenziario romano ha scritto il libro «Come è in cielo così sia in terra» in cui difende i diritti di chi è in carcere

L’interno di una cella di Canton Mombello in uno scatto di Renato Corsini - © www.giornaledibrescia.it

Regina Coeli e Canton Mombello sono distanti 555 chilometri ma le loro sbarre hanno lo stesso sapore. E disegnano un’unica grande cella, dentro la quale si vive la solitudine, il disagio, la promiscuità. Hanno parecchio in comune, le due case circondariali: entrambe risalgono al XIX secolo e risultano totalmente inadeguate, entrambe sono piene di esseri umani fino a scoppiare, entrambe sono integrate nel tessuto urbano delle rispettive città - Roma e Brescia. E anche i drammi vissuti dentro quel