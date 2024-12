In 50 all’aperitivo di ultradestra a Brescia: situazione tranquilla

Sono una cinquantina i militanti neofascisti presenti all'evento «Aperitivo Tricolore» promosso da Difendi Brescia e da tutti i gruppi che la compongono (Brescia ai Bresciani, Casa Pound, Comunità Militante, Nazionalisti Camuni, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead), che si sarebbe dovuto svolgere in piazza Vittoria. E invece, dopo lo stop da parte della Questura, l'iniziativa è stata organizzata in via Benedetto Croce, nella sede di Brescia ai bresciani.

Al momento la situazione è tranquilla: qualche birra, pane salame e di sottofondo musica dance e le canzoni dei Zetazeroalfa, gruppo rock neofascista. «Non era nostra intenzione cadere nelle provocazioni di una certa parte politica – spiega il portavoce del movimento, Alessandro Luci, esponente di Casa Pound –. Sicuramente organizzeremo altre iniziative per rimarcare il vero problema della città, che è lasciata nelle mani di spacciatori e maranza».