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AfD raddoppia in Meclemburgo-Pomerania e in forte crescita a Berlino

Gli exit poll nelle elezioni regionali in Germania certificano la crescita del partito di estrema destra. La sinistra radicale Linke prima nella capitale
Membri dell'AfD - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Membri dell'AfD - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Gli exit poll nelle elezioni regionali a Berlino e nel Land nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore mostrano una forte crescita del partito di estrema destra AfD. In Pomerania, l'AfD ha più che raddoppiato il risultato del 2021, attestandosi tra il 37% e il 38% contro il 16,7% di cinque anni fa, superando i socialdemocratici dell'Spd e distanziando nettamente i conservatori Cdu del cancelliere Friedrich Merz.

Nella capitale l'estrema destra si è attestata a una percentuale compresa tra il 13,5% e il 16% rispetto al 9% del 2023, secondo le rilevazioni delle emittenti Ard e Zdf che danno per vincente il partito della sinistra radicale Die Linke.

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