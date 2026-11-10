La neve in città a Brescia? Ormai una missione (quasi) impossibile

Tra venti giorni, secondo il calendario meteorologico, si concluderà l’autunno e martedì 1° dicembre inizierà ufficialmente la stagione più amata dai nivofili. L’inverno, fino a pochi anni fa, era in grado di regalare forti emozioni: sommando tutte le nevicate che hanno imbiancato Mompiano dal 2005 al 2015, otteniamo un accumulo complessivo di ben 302 centimetri. Avete letto bene: tre metri di neve in città, distribuiti più o meno equamente in un lasso di tempo pari a undici anni.
I fiocchi, a Brescia, non erano di certo un evento eccezionale, ma gli ultimi anni hanno cambiato completamente le carte in tavola, sovvertendo ogni statistica: dal 2021 al 2026, ai piedi del colle di San Giuseppe, sono caduti solo 2,5 centimetri di neve.
C’è lo zampino del cambiamento, o meglio, della crisi climatica? Certo che sì, ma non possiamo pensare che nell’arco di pochi anni sia stata spazzata via ogni speranza di ammirare la nostra città sotto una soffice coltre bianca. Il rialzo delle temperature sta rendendo questa impresa sempre più ardua, ma nulla toglie che i singoli eventi, in un contesto pesantemente influenzato dal riscaldamento globale, possano comunque verificarsi. Ecco perché essere realisti è doveroso, ma sognare, nonostante tutto, è lecito.
Quando nevicava anche in novembre
E pensare che in un passato neanche troppo remoto accadeva che la pianura padana si tingesse di bianco perfino in novembre. Abbiamo già ricordato l’evento storico del 1980, quando nei primi giorni del mese un vero e proprio anticipo d’inverno portò la neve nella nostra città, con un accumulo di circa dieci centimetri.
Fu meno abbondante e precoce, ma merita di essere ricordato anche l’episodio del 26 novembre 2005, che molti tifosi del Brescia Calcio ricorderanno: le Rondinelle uscirono vittoriose da un Rigamonti imbiancato, dopo aver sconfitto l’Atalanta grazie al gol segnato da Possanzini al trentesimo del primo tempo.
L’accumulo si fermò intorno ai 4 centimetri. Altre spruzzate di neve arrivarono il 24 novembre 2008 e il 28 novembre 2010.
Il meteoquiz
Ora lasciamo da parte la nostalgia e scopriamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: secondo i dati di Ghedi, nel trentennio 1971-2000 la temperatura media della prima decade di novembre andava dai +5,0°C di minima ai +12,7°C di massima.
Nel trentennio 1991-2020 la stessa media è aumentata in modo evidente, portandosi a +6,8°C di minima e +14,4°C di massima. A proposito di neve, qualcuno sostiene che le nevicate precoci siano il segnale di inverni avari di fiocchi, ma è davvero così?