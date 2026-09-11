Meteo: nel weekend temperature in aumento, ma senza eccessi

Forti raffiche di vento, qualche grandinata, accumuli superiori ai 100 millimetri e temperature in netto calo: ecco, in estrema sintesi, cosa ha prodotto la fase instabile degli ultimi giorni. Le massime, in città, sono passate dai 33-34°C di martedì ai 21-22°C di ieri, dunque le promesse sono state mantenute e il caldo anomalo è stato letteralmente spazzato via.
Le previsioni
Ora, secondo i modelli matematici, vivremo un fine settimana generalmente stabile e accompagnato da un graduale rialzo termico: sabato avremo qualche nube in più, con un basso rischio di precipitazioni, mentre domenica sono previste ampie schiarite e massime vicine ai 25°C. Sarà la classica estate settembrina, ben lontana dagli eccessi di qualche giorno fa. Minime e massime oscilleranno intorno alla media del periodo.
Il cambio di stagione non avviene in poche ore, ma richiede tempo e prevede l’alternanza tra fasi piuttosto calde e bruschi cali termici. È iniziata una fase di transizione, fatta di alti e bassi, e nel corso dell’autunno avremo altre parentesi più calde della media, ma possiamo affermare con assoluta certezza che le temperature non torneranno più sui valori che hanno accompagnato la prima settimana di settembre.