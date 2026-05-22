Previsioni meteo, nel weekend arriva il caldo: massime vicine ai 30°C

Una settimana fa eravamo nel bel mezzo di un’irruzione fredda fuori stagione, con cieli grigi e massime inferiori ai 12-13°C, ma nel giro di pochi giorni lo scenario è completamente cambiato, tanto che ieri pomeriggio le temperature hanno superato i +28°C. Dal freddo anomalo al caldo anomalo il passo è stato davvero breve, e non è finita qui: le previsioni promettono un ulteriore rialzo termico nel corso del fine settimana.
L’alta pressione garantirà tempo stabile sia domani che domenica e le massime potranno superare i 29-30°C.
Niente record, ma il caldo sarà anomalo
Il record storico del 25 maggio 2009, pari a +35,0°C, rimarrà imbattuto, ma nei prossimi giorni le stazioni meteorologiche installate in città e provincia rileveranno temperature nettamente superiori alla norma. Secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, durante la terza decade di maggio la media va dai +14,0°C di minima ai +25,7°C di massima: valori che verranno ampiamente superati.
Il responso dei modelli matematici lascia pochi dubbi: l’appuntamento con i primi trenta gradi dell’anno è sempre più vicino e le anomalie termiche proseguiranno anche all’inizio della prossima settimana.