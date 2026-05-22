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Previsioni meteo, nel weekend arriva il caldo: massime vicine ai 30°C

Dal freddo anomalo al caldo anomalo il passo è stato davvero breve. E nel fine settimana è previsto un rialzo termico
Riccardo Paroni
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previsti 30 gradi nel weekend

Una settimana fa eravamo nel bel mezzo di un’irruzione fredda fuori stagione, con cieli grigi e massime inferiori ai 12-13°C, ma nel giro di pochi giorni lo scenario è completamente cambiato, tanto che ieri pomeriggio le temperature hanno superato i +28°C. Dal freddo anomalo al caldo anomalo il passo è stato davvero breve, e non è finita qui: le previsioni promettono un ulteriore rialzo termico nel corso del fine settimana.

L’alta pressione garantirà tempo stabile sia domani che domenica e le massime potranno superare i 29-30°C.

Niente record, ma il caldo sarà anomalo

L'alta pressione prevista nel fine settimana dal modello matematico GFS - Meteociel.it
L'alta pressione prevista nel fine settimana dal modello matematico GFS - Meteociel.it

Il record storico del 25 maggio 2009, pari a +35,0°C, rimarrà imbattuto, ma nei prossimi giorni le stazioni meteorologiche installate in città e provincia rileveranno temperature nettamente superiori alla norma. Secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, durante la terza decade di maggio la media va dai +14,0°C di minima ai +25,7°C di massima: valori che verranno ampiamente superati.

Il responso dei modelli matematici lascia pochi dubbi: l’appuntamento con i primi trenta gradi dell’anno è sempre più vicino e le anomalie termiche proseguiranno anche all’inizio della prossima settimana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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