Previsioni meteo, nel weekend arriva il caldo: massime vicine ai 30°C

Una settimana fa eravamo nel bel mezzo di un’irruzione fredda fuori stagione, con cieli grigi e massime inferiori ai 12-13°C, ma nel giro di pochi giorni lo scenario è completamente cambiato, tanto che ieri pomeriggio le temperature hanno superato i +28°C. Dal freddo anomalo al caldo anomalo il passo è stato davvero breve, e non è finita qui: le previsioni promettono un ulteriore rialzo termico nel corso del fine settimana.