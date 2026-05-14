Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Ancora maltempo sul Bresciano: grandine in pianura, neve a Ponte di Legno

Un nuovo fronte temporalesco è passato sopra Brescia città e l’hinterland. In alta Valle Camonica sono caduti fiocchi di neve
La neve a Ponte di Legno
La neve a Ponte di Legno

Neve a Ponte di Legno, ovvero a circa 1.200 metri di quota. Ecco cosa ci ha regalato questo freddo pomeriggio di metà maggio. Non si può parlare di record o di evento eccezionale, perché la nostra storia è ricca di fasi fredde e instabili giunte in primavera inoltrata: basti pensare che sette anni fa, in maggio, la neve imbiancò le nostre valli fin verso i 500-600 metri di quota, mentre all'alba del 7 maggio 1957 la nostra città si svegliò con una temperatura di -0,8°C.

Oggi non stabiliremo di certo nuovi record, ma questa parentesi fredda e instabile merita comunque di essere sottolineata.

Grandine in pianura

La grandine a Gussago
La grandine a Gussago

Per quanto riguarda la pianura, in alcune zone è caduta anche oggi un po' di grandine, fortunatamente con chicchi di piccole dimensioni. Domani vivremo un'altra giornata fredda e instabile, ma all'orizzonte si profila il ritorno dell'alta pressione, con una domenica soleggiata e un deciso rialzo termico atteso nei primi giorni della prossima settimana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
maltempograndineneveBresciaGussagoTravagliatoPonte di Legno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...