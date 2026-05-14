Ancora maltempo sul Bresciano: grandine in pianura, neve a Ponte di Legno

Neve a Ponte di Legno, ovvero a circa 1.200 metri di quota. Ecco cosa ci ha regalato questo freddo pomeriggio di metà maggio. Non si può parlare di record o di evento eccezionale, perché la nostra storia è ricca di fasi fredde e instabili giunte in primavera inoltrata: basti pensare che sette anni fa, in maggio, la neve imbiancò le nostre valli fin verso i 500-600 metri di quota, mentre all'alba del 7 maggio 1957 la nostra città si svegliò con una temperatura di -0,8°C.