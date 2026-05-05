Maggio e i suoi record storici, da -1°C a +35°C

Maggio, in bilico fra primavera ed estate, è un mese in grado di offrire un menù meteorologico particolarmente vario: giornate calde e soleggiate si alternano a bruschi peggioramenti, con piogge e temporali. Non si può generalizzare, ma secondo le statistiche questo periodo è molto instabile: se prendiamo in considerazione la serie storica cittadina, ed in particolare il trentennio compreso fra il 1961 e il 1990, scopriamo che maggio si colloca addirittura al primo posto tra i mesi più ricchi di precipitazioni, con una media di 112,4 millimetri.