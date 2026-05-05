Maggio e i suoi record storici, da -1°C a +35°C

Maggio, in bilico fra primavera ed estate, è un mese in grado di offrire un menù meteorologico particolarmente vario: giornate calde e soleggiate si alternano a bruschi peggioramenti, con piogge e temporali. Non si può generalizzare, ma secondo le statistiche questo periodo è molto instabile: se prendiamo in considerazione la serie storica cittadina, ed in particolare il trentennio compreso fra il 1961 e il 1990, scopriamo che maggio si colloca addirittura al primo posto tra i mesi più ricchi di precipitazioni, con una media di 112,4 millimetri.
Dunque, dati alla mano, non dovremo stupirci se nel corso delle prossime settimane arriveranno le classiche perturbazioni primaverili, con piogge diffuse e accumuli generosi.