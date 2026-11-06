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Previsioni meteo: venerdì di pioggia ma nel weekend migliora

I primi cinque giorni di novembre, dal punto di vista termico, sono stati del tutto normali
Riccardo Paroni
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Meteo: weekend pienamente autunnale

I primi cinque giorni di novembre, dal punto di vista termico, sono stati del tutto normali. Una rarità, di questi tempi, soprattutto dopo aver vissuto il quinto mese di settembre e l’undicesimo mese di ottobre più caldi di tutta la serie storica di Ghedi.

Se le temperature sono in sintonia con il calendario, la nota stonata arriva dalle precipitazioni, che continuano ad essere nettamente inferiori alla media: dal 1° ottobre al 5 novembre il pluviometro dell’istituto Pastori ha rilevato solo 41,6 millimetri di pioggia.

Di solito, in questo periodo dell’anno, le perturbazioni atlantiche raggiungono con facilità il Nord Italia, ma negli ultimi due mesi l’alta pressione ha lasciato spazio solo a qualche breve parentesi instabile.

Oggi (venerdì 6 novembre), secondo le previsioni, qualche piovasco bagnerà la nostra provincia, con accumuli modesti, e nel corso della prossima notte cadrà un po’ di neve fin verso i 1.400-1.500 metri di quota. Niente di significativo. Domani (sabato) assisteremo a un graduale miglioramento, in un contesto comunque nuvoloso, mentre domenica è prevista qualche schiarita in più.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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