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Previsioni meteo: sabato variabile, domenica calda e soleggiata

Mercoledì si è raggiunto l’apice di caldo della prima decade di luglio: il fine settimana si prospetta

Riccardo Paroni

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Meteo: sabato di tregua dal caldo torrido

Dopo il terzo mese di giugno più caldo di tutta la serie storica di Ghedi, oggi si concluderà una prima decade di luglio segnata da temperature nettamente superiori alla norma. L’apice del caldo è stato raggiunto mercoledì pomeriggio, con punte di oltre 37-38°C, mentre ieri le massime si sono fermate intorno ai 34-35°C, che comunque sono valori ben al di sopra della media.

E ora? Le previsioni per il fine settimana non propongono un cambio di rotta degno di questo nome, ma nella giornata di sabato qualche temporale pomeridiano e serale movimenterà l’atmosfera a ridosso dei rilievi. Non è escluso che localmente i temporali riescano a raggiungere anche le aree pianeggianti.

Non si tratterà di una perturbazione, ma solo di isolate celle temporalesche, che tuttavia avranno il merito di far vacillare, seppur temporaneamente, il predominio, finora quasi assoluto, dell’alta pressione. Secondo i modelli matematici, domenica il tempo sarà più stabile, con temperature massime superiori ai 32-33°C.

Poi, tanto per cambiare, la prima parte della prossima settimana sarà accompagnata da un nuovo rialzo termico, a coronamento di un’estate che finora si è rilevata eccezionalmente calda.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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