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Previsioni meteo del weekend: sabato con il sole, domenica incerta

Alti e bassi tipicamente primaverili fanno parte del classico andamento stagionale: non è un caso che maggio sia uno dei mesi più instabili dell’anno
Riccardo Paroni
Il parco Castelli sotto un cielo primaverile, con qualche cumulo di passaggio - © www.giornaledibrescia.it
Il parco Castelli sotto un cielo primaverile, con qualche cumulo di passaggio - © www.giornaledibrescia.it

La prima perturbazione di maggio è, letteralmente, acqua passata. Ieri il tempo è migliorato in tutta la provincia e le massime, che martedì si erano fermate intorno ai 16-17°C, hanno raggiunto i 22-23°C.

Alti e bassi tipicamente primaverili, che fanno parte del classico andamento stagionale: non è un caso che maggio sia, da sempre, uno dei mesi più instabili dell’anno.

Ora gli occhi sono puntati sul fine settimana, che vedrà due fasi ben distinte: domani il sole sarà protagonista, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature vicine alla media del periodo, mentre la giornata di domenica potrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere accompagnata da qualche episodio instabile. Le temperature oscilleranno intorno alla media del periodo.

Domenica (forse) instabile

Negli ultimi decenni le previsioni del tempo hanno fatto passi da gigante, ma l’incertezza è un tratto distintivo del settore, soprattutto quando si parla di perturbazioni: se un’estesa area di alta pressione rende molto più facile il lavoro dei meteorologi, l’arrivo di correnti instabili è invece accompagnato da diverse incognite, legate alla tempistica e all’entità delle precipitazioni.

Se volete sapere a che ora, domenica, serviranno gli ombrelli, passate oltre, perché qui non troverete la risposta. Meglio non prendere alla lettera i responsi delle app che propongono previsioni orarie, perché il margine d’errore è davvero molto alto.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, nella mattinata di domenica qualche debole pioggia potrà bagnare la nostra provincia, ma la cautela è d’obbligo e il consiglio, sempre valido, è di consultare i bollettini aggiornati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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