Non è stato un maggio freddo: parola dei dati

L’abbiamo detto più volte e lo ripetiamo ancora: quando si parla di meteorologia e climatologia, l’ultima parola spetta ai dati, che hanno sempre ragione e ci permettono di spazzar via dubbi e contestazioni. È stato un mese di maggio piovoso? Sì, senza alcun dubbio: i 220 millimetri caduti nel pluviometro dell’istituto Pastori sono un valore ben al di sopra della media, tanto da permetterci di dire di aver vissuto il quinto mese di maggio più piovoso dell’intera serie storica bresciana.

È stato anche un mese freddo, come molti dicono? No, tutt’altro. Per dimostrarlo prenderemo in considerazione i dati dell’osservatorio di Ghedi (ma anche in città la situazione è simile). La temperatura media mensile è stata di +17,9°C. La media storica più recente (calcolata sulla base delle rilevazioni effettuate dal 1991 al 2020) è di +18,2°C. Il divario, pari a -0,3°C, rientra nella normalità (viene considerato termicamente normale un mese che entra in archivio con uno scarto dalla media compreso fra -0,5°C e +0,5°C). Dunque, per quanto riguarda le temperature, è stato un mese normale. Se invece prendiamo in considerazione il trentennio che va dal 1961 al 1990, scopriamo che all’epoca la media di maggio era di +16,6°C. Siamo ben oltre quel valore: lo scarto è di +1,3°C.

La conclusione è semplice: il nostro clima, nell’arco di pochi decenni, è cambiato in modo radicale, tanto da farci sembrare freddo un mese di maggio che in realtà, a conti fatti, si è rivelato normale, o addirittura caldo, se confrontato con le medie più datate.

Il meteoquiz

Ora sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: all’alba del 31 maggio 2006 la stazione meteorologica dell’istituto Pastori rilevò una minima di +4,8°C. Sapete invece qual è il record di freddo relativo al mese di giugno? La data ve la diciamo noi: 3 giugno 1953. Ora provate a indovinare quale incredibile temperatura fu rilevata a Brescia in quell’occasione.