Dal 1° maggio sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia

Giorno dopo giorno, perturbazione dopo perturbazione, questo mese ci sta regalando un bilancio pluviometrico di tutto rispetto. Secondo i dati dell’osservatorio installato a Mompiano, nei primi trenta giorni del mese sono caduti oltre 200 millimetri. Si tratta di un dato provvisorio, dato che oggi sono previste nuove precipitazioni, ma per il momento non abbiamo battuto i record storici: nel maggio 2010, ai piedi del colle di San Giuseppe, caddero quasi 260 millimetri.

Abbiamo comunque superato abbondantemente la media, a conferma di una primavera d’altri tempi, che si è fatta notare per le frequenti precipitazioni e le temperature molto vicine alla media del periodo. A tal proposito, non dobbiamo lasciarci ingannare dalle sensazioni: a conti fatti, è stato un mese di maggio in linea con la media relativa al trentennio che va dal 1991 al 2020. Se invece ci confrontiamo con una media più datata (1961-1990), lo scarto aumenta e possiamo addirittura affermare di aver vissuto un maggio piuttosto caldo. Non serve essere esperti climatologi per capire che anche questo è il segnale di un clima che, nell’arco di pochi decenni, è cambiato in modo evidente.