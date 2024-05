Chi si ricorda il freddo fuori stagione di diciotto anni fa?

Stiamo vivendo un mese ricco di piogge, non c’è alcun dubbio, ma anche il bilancio termico degli ultimi ventisette giorni parla chiaro: finora le temperature sono state in linea con la media. Non è questione di sensazioni, ma di numeri, e sappiamo bene che quando si parla di meteorologia e climatologia l’ultima parola spetta sempre ai dati, il cui responso è inequivocabile. La prima decade è entrata in archivio con un’anomalia termica di -0,2°C, mentre la seconda si è conclusa con uno scarto di +0,4°C: la terza si sta rivelando un po' più fredda della media, ma il bilancio mensile è in sostanziale equilibrio. Fino ad oggi dobbiamo considerarlo un mese normale, almeno per quanto riguarda le temperature, mentre le precipitazioni sono state superiori alla media del periodo.

La stagione estiva, secondo il calendario meteorologico, inizierà sabato 1° giugno, tuttavia dobbiamo tener presente che si tratta solo di una convenzione. Il passaggio di consegna fra primavera ed estate non avviene di certo in modo istantaneo, serve tempo, e la storia climatica della nostra provincia ci insegna che le prime, vere ondate di caldo, in passato, arrivavano nella seconda metà di giugno, se non addirittura in luglio. Ogni anno fa storia a sé, ma per il momento possiamo dire di aver vissuto una primavera «old-style» ed anche durante la prima decade di giugno il temibile anticiclone subtropicale africano rimarrà a debita distanza dal Nord Italia. In poche parole: nessuna ondata di caldo anomalo in vista, almeno per ora.

Meteoquiz

Ora sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: in tutto il 2022, passato alla storia come l’anno meno piovoso della serie storica bresciana, il pluviometro dell’istituto Pastori rilevò solo 519 millimetri di pioggia. Per il nuovo quesito vi chiediamo invece di tornare indietro nel tempo di diciotto anni. Nel 2006 gli ultimi giorni di maggio furono caratterizzati da un vero e proprio crollo termico, che portò temperature nettamente inferiori alla media in tutta la provincia.