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Meteo: la prossima settimana torna il caldo anomalo

Domani è atteso tempo stabile, con temperature stazionarie, mentre domenica mattina un po’ di instabilità potrebbe movimentare l’atmosfera
Riccardo Paroni
Uno scorcio di Mompiano in una giornata estiva
Uno scorcio di Mompiano in una giornata estiva

Il compianto generale Baroni, quando si parlava degli errori in cui, inevitabilmente, incappavano i meteorologi, rispondeva con queste parole: «Le previsioni del tempo si chiamano così perché esprimono la probabilità che si verifichi un evento, altrimenti le chiameremmo certezze». Come dargli torto?

Con il passare del tempo i modelli matematici hanno fatto passi da gigante e riescono a inquadrare con notevole precisione le dinamiche atmosferiche, ma il margine d’errore rimane e dev’essere accettato. Ecco perché, anche al giorno d’oggi, è preferibile consultare quotidianamente le previsioni, senza la pretesa di spingersi troppo in là.

Fatta questa doverosa premessa, veniamo al dunque: domani è atteso tempo stabile, con temperature stazionarie, mentre domenica mattina un po’ di instabilità potrebbe movimentare l’atmosfera, ma in questo caso sarà meglio attendere i prossimi aggiornamenti, perché l’incertezza regna sovrana.

La prossima settimana riporterà il caldo anomalo

Minime e massime, negli ultimi giorni, sono tornate in linea con la media del periodo e così ci siamo lasciati alle spalle un’interminabile ondata di caldo, ma niente illusioni: purtroppo, la tendenza a medio-lungo termine propone l’espansione verso Nord del tanto temuto anticiclone, che a partire da martedì farà nuovamente impennare le temperature. È presto per inquadrare l’entità e la durata della prossima ondata di caldo, ma tra fine luglio e inizio agosto, con ogni probabilità, torneremo a boccheggiare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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