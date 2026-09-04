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Meteo, in arrivo l’ultimo weekend di caldo anomalo

Per il momento l’anticiclone subtropicale non si fa da parte: ci attende l’ennesimo fine settimana accompagnato da temperature nettamente superiori alla media

Riccardo Paroni

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Meteo: temperature elevate nel fine settimana

L’estate, secondo il calendario meteorologico, si è conclusa il 31 agosto, ma l’anticiclone subtropicale non ha alcuna intenzione di farsi da parte, almeno per il momento. Ci aspetta l’ennesimo fine settimana accompagnato da temperature nettamente superiori alla media, che va dai +15,4°C di minima ai +26,9°C di massima. Numeri ben diversi da quelli previsti nei prossimi giorni: in pianura le minime faranno fatica a scendere sotto i 21-22°C e le massime potranno superare i 33-34°C. Il valore più alto mai raggiunto a Brescia nel nono mese dell’anno risale a due anni fa, quando il pomeriggio del 1° settembre portò con sé una massima di +35,1°C.

Il record dovrebbe rimanere imbattuto, ma i conti si fanno alla fine e, comunque vada, vivremo giornate eccezionalmente calde per il periodo.

Tra qualche giorno le temperature crolleranno

Niente paura: se non vedete l’ora di voltare pagina, sarete presto accontentati. La tendenza a medio-lungo termine propone un deciso cambio di rotta a partire da mercoledì prossimo: nella seconda parte della settimana una massa d’aria fresca raggiungerà il Nord Italia, favorendo un vero e proprio crollo termico.

Ancora qualche giorno di pazienza e potremo dire addio al caldo anomalo: passeremo dai pomeriggi bollenti, scanditi dall’incessante ronzio dei condizionatori, a una piacevole ventata di aria fresca, probabilmente accompagnata dal ritorno della pioggia. Il conto alla rovescia può finalmente iniziare.

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