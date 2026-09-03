Torna il caldo: sabato Brescia sarà bollino arancione

Pur essendo iniziato (per il calendario meteorologico) l’autunno, il caldo torna a farsi sentire a Brescia. Per sabato 5 settembre il capoluogo è indicato con il bollino arancione, corrispondente al livello di allerta 2 nel sistema di monitoraggio delle ondate di calore del Ministero della Salute. Il sistema, realizzato con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, elabora previsioni sulle condizioni di caldo e sui possibili effetti sulla salute in 27 città italiane. Il livello 2 segnala condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per le persone più vulnerabili. Con Brescia, sabato anche Bari e Campobasso saranno contrassegnate dal bollino arancione.
Raccomandazioni
Il Ministero raccomanda particolare attenzione alle persone anziane, alle bambine e ai bambini e alle persone con condizioni di salute che possono essere aggravate dalle temperature elevate. Le indicazioni di prevenzione comprendono l’attenzione all’idratazione e la riduzione dell’esposizione al caldo nelle ore più soleggiate della giornata.
Il sistema di allerta viene aggiornato quotidianamente durante la stagione estiva e può quindi variare in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.