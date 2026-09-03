Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaPassione Meteo

Torna il caldo: sabato Brescia sarà bollino arancione

Anche se secondo il calendario meteorologico siamo già in autunno, le temperature si alzeranno nuovamente
Una donna si rinfresca in una fontana di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Una donna si rinfresca in una fontana di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Pur essendo iniziato (per il calendario meteorologico) l’autunno, il caldo torna a farsi sentire a Brescia. Per sabato 5 settembre il capoluogo è indicato con il bollino arancione, corrispondente al livello di allerta 2 nel sistema di monitoraggio delle ondate di calore del Ministero della Salute. Il sistema, realizzato con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, elabora previsioni sulle condizioni di caldo e sui possibili effetti sulla salute in 27 città italiane. Il livello 2 segnala condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per le persone più vulnerabili. Con Brescia, sabato anche Bari e Campobasso saranno contrassegnate dal bollino arancione.

Raccomandazioni

Il Ministero raccomanda particolare attenzione alle persone anziane, alle bambine e ai bambini e alle persone con condizioni di salute che possono essere aggravate dalle temperature elevate. Le indicazioni di prevenzione comprendono l’attenzione all’idratazione e la riduzione dell’esposizione al caldo nelle ore più soleggiate della giornata.

Il sistema di allerta viene aggiornato quotidianamente durante la stagione estiva e può quindi variare in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
meteocaldobollino arancione
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...