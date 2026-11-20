Negli ultimi giorni il menù meteorologico è stato particolarmente variegato: mercoledì sono arrivate le prime, vere nebbie di stagione, mentre ieri mattina è tornata la pioggia, che nel pomeriggio ha lasciato spazio a un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. A Ponte di Legno è arrivata la neve, un fatto del tutto normale per il periodo.
Anche dal punto di vista termico, il mese di novembre si sta rivelando tutt’altro che monotono: finora, secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, abbiamo vissuto tre giornate più calde della media, undici nella norma e cinque più fredde della media.
Le previsioni
Ed ora? Secondo le previsioni, oggi e domani vivremo due giornate stabili, con qualche nebbia, più probabile nella Bassa bresciana. A tal proposito, una precisazione terminologica: quando la visibilità scende sotto i 1.000 metri, è corretto parlare di nebbia, altrimenti si tratta solo di foschia.
Domenica, salvo sorprese, arriverà una nuova perturbazione, piuttosto rapida e accompagnata da una diminuzione delle temperature. Alti e bassi di un autunno che sta entrando nella fase finale: secondo il calendario meteorologico, il 1° dicembre prenderà ufficialmente il via l’inverno.