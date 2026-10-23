Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo
Passione MeteoGDB+

Meteo, nel fine settimana temperature in calo: l’autunno entra nel vivo

I primi venti giorni di ottobre sono stati più caldi della media del periodo, ma qualcosa sta cambiando e si preannuncia un ulteriore calo termico

Riccardo Paroni

Loading video...
Meteo, temperature in abbassamento nel fine settimana

Il bilancio termico delle prime due decadi di ottobre è stato a senso unico: le temperature hanno superato abbondantemente la media del periodo. Ora, finalmente, qualcosa è cambiato, come dimostrano le minime rilevate ieri mattina in città e provincia: in molte zone i termometri sono scesi sotto i 10°C, come è normale che sia a fine ottobre. Secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, relativi al trentennio 1991-2020, la media del periodo va dai +7,9°C di minima ai +16,3°C di massima.

Anche per quanto riguarda il bilancio pluviometrico, la perturbazione di due giorni fa ci ha permesso di fare un piccolo passo avanti, ma siamo ancora in netto ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia: dal 1° ottobre ad oggi la stazione meteorologica dell’istituto Pastori ha rilevato solo 37 millimetri di pioggia. Un magro bottino, per quello che dovrebbe essere uno dei mesi più piovosi dell’anno.

Nel weekend previsto un ulteriore calo termico

Ora gli occhi sono puntati sul fine settimana, che porterà con sé un ulteriore calo termico, favorito dall’arrivo di una massa d’aria piuttosto fredda, i cui effetti si faranno sentire sia in pianura sia in montagna. Le temperature perderanno qualche grado, ma si tratterà di una diminuzione tutt’altro che eccezionale e ottobre, nel complesso, entrerà in archivio come un mese più caldo della media.

Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, oggi pomeriggio (venerdì) non è esclusa una breve fase instabile, mentre il weekend si preannuncia asciutto: domani, con il passare delle ore, le nubi lasceranno spazio a qualche schiarita, mentre domenica, se la tendenza sarà confermata, il cielo ospiterà un’innocua coltre di nubi medio-alte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
previsionimeteoweekendautunnofreddoottobretemperature

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Approfitta della promo e abbonati per un anno a soli 0,80€ a copia

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoAperte le iscrizioni alla Numerica Sales AcademyAperte le iscrizioni alla Numerica Sales Academy

Formarsi, conoscere le aziende e avvicinarsi al mondo del lavoro: torna il percorso formativo gratuito che offre ai giovani concrete opportunità di inserimento nelle aziende del territorio