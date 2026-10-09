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Meteo, in arrivo un fine settimana stabile

Dopo giorni di temperature sopra la media, la prima perturbazione del mese ha riportato un lieve calo termico nel Bresciano

Riccardo Paroni

Le schiarite viste a Mompiano - © www.giornaledibrescia.it
Le schiarite viste a Mompiano - © www.giornaledibrescia.it

Dopo una falsa partenza, con temperature superiori alla media del periodo, l’autunno sta tentando faticosamente di rimettersi in carreggiata. Ieri è arrivata la prima perturbazione di questo mese e le massime hanno perso qualche grado, avvicinandosi alla media del periodo. L’alta pressione, che finora era parsa quasi inamovibile, ha mostrato chiari segni di cedimento, ma in mattinata i pluviometri installati in pianura hanno rilevato accumuli contenuti.

Anche dal punto di vista termico, il cambio di rotta è stato tutt’altro che eclatante. Parlare di ondata di freddo sarebbe davvero eccessivo: abbiamo assistito a un modesto calo termico, che ha permesso alle massime di rimanere intorno ai 21-22°C, valori in linea con la media della prima decade di ottobre.

Oggi, secondo le previsioni, andremo incontro a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma non è escluso che il pomeriggio porti con sé qualche rovescio. Domani e domenica, salvo sorprese, il tempo sarà stabile in tutta la pianura bresciana, con qualche nube di passaggio a ridosso dei rilievi. Alti e bassi di un autunno che, secondo il calendario meteorologico, si sta avvicinando al giro di boa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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